В полиции объяснили скопление правоохранителей в Рязани и области

Рязанцы заметили в центре города скопление полиции. Фото в субботу, 24 сентября, опубликовали в соцсетях.

Рязанцы заметили в центре города скопление полиции. Фото с площади Победы в субботу, 24 сентября, опубликовали в соцсетях .

«Что за кипеж в городе? Кто знает?» — спрашивает автор поста.

В полиции сообщили, что проводятся оперативно-профилактические мероприятия как в городе, так и в районах области. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.