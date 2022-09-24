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В полиции объяснили скопление правоохранителей в Рязани и области
Рязанцы заметили в центре города скопление полиции. Фото в субботу, 24 сентября, опубликовали в соцсетях.

Рязанцы заметили в центре города скопление полиции. Фото с площади Победы в субботу, 24 сентября, опубликовали в соцсетях.

«Что за кипеж в городе? Кто знает?» — спрашивает автор поста.

В полиции сообщили, что проводятся оперативно-профилактические мероприятия как в городе, так и в районах области. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.