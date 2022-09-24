Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 24
11°
Вск, 25
Пнд, 26
10°
ЦБ USD 58.1 -1.73 24/09
ЦБ EUR 56.48 -2.46 24/09
Нал. USD 63.02 / 66.5 24/09 08:02
Нал. EUR 63.01 / 64.8 24/09 11:35
Новости
Публикации
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
20 сентября 10:50
3 521
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
10 542
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
12 234
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
17 413
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Перми легковушка врезалась в остановку с людьми
В Перми автомобиль влетел в остановку, на которой стояли люди. Один человек погиб, несколько пострадали, сообщает РЕН ТВ.

В Перми автомобиль влетел в остановку, на которой стояли люди. Один человек погиб, несколько пострадали, сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло 24 сентября на остановке Карла Маркса. Погибла 85-летняя женщина. Пострадали еще три горожанки, их госпитализировали в тяжелом состоянии. У женщин диагностировали множественные переломы.

По предварительным данным, водитель Nissan Qashqai был трезвым.

На месте работают экстренные службы. Причины и обстоятельства аварии выясняются.