В Перми легковушка врезалась в остановку с людьми

В Перми автомобиль влетел в остановку, на которой стояли люди. Один человек погиб, несколько пострадали, сообщает РЕН ТВ.

В Перми автомобиль влетел в остановку, на которой стояли люди. Один человек погиб, несколько пострадали, сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло 24 сентября на остановке Карла Маркса. Погибла 85-летняя женщина. Пострадали еще три горожанки, их госпитализировали в тяжелом состоянии. У женщин диагностировали множественные переломы.

По предварительным данным, водитель Nissan Qashqai был трезвым.

На месте работают экстренные службы. Причины и обстоятельства аварии выясняются.