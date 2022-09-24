В Кальном дирекция благоустройства откачала воду на затопленном участке

В Рязани на улице Быстрецкой в субботу, 24 сентября, затопило участок дороги с круговым движением. Фото местных жителей опубликовал Rzn life.

В Рязани на улице Быстрецкой в субботу, 24 сентября, затопило участок дороги с круговым движением. Фото местных жителей опубликовал Rzn life.

«Целый квартал оказывается в заложниках у озера на кругу в самый маленький дождь или по весне. Машины глохнут в воде. Пешком не пройти. Администрация города ничего не делает. Дожидается, пока лужа сама уйдет. Приезжают и говорят: ничего нет, все в порядке», — возмутился автор поста.

В мэрии отреагировали на информацию рязанцев. В пресс-службе пояснили, что ливневая канализация на улице Быстрецкой в районе затопленного перекрестка принадлежит застройщику «Капитал». Поскольку она не передана в муниципальную собственность, компания «Капитал» обязана содержать имущество в надлежащем состоянии. Из-за подтопления участка и многочисленных жалоб жителей дирекция благоустройства откачала воду на этом участке.

Однако из-за непогоды есть риск повторного подтопления, добавили в пресс-службе. Сейчас представители администрации связываются с руководством строительной компании для принятия дальнейших решений и организации совместной работы.