ТАСС: ДНР и ЛНР могут войти в состав России 30 сентября

Процедура вхождения Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России может состояться 30 сентября. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме.

Процедура вхождения Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России может состояться 30 сентября. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме.

«С учетом предварительных результатов на референдумах и готовности России признать результаты, скорее всего, уже 30 сентября состоится процедура вхождения территорий [ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ]", — прокомментировал собеседник.

Он допустил, что президент Владимир Путин будет участвовать в этой процедуре 30 сентября.

Ранее появилась информация, что законопроекты о вхождении новых территорий могут внести в Думу 28 сентября, а их рассмотрение и принятие запланировано на 29 сентября.