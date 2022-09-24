ТАСС: ДНР и ЛНР могут войти в состав России 30 сентября

Процедура вхождения Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России может состояться 30 сентября. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщил
«С учетом предварительных результатов на референдумах и готовности России признать результаты, скорее всего, уже 30 сентября состоится процедура вхождения территорий [ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ]", — прокомментировал собеседник.
Он допустил, что президент Владимир Путин будет участвовать в этой процедуре 30 сентября.
Ранее появилась информация, что законопроекты о вхождении новых территорий могут внести в Думу 28 сентября, а их рассмотрение и принятие запланировано на 29 сентября.
Также стало известно, что 30 сентября Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию. Эту дату сообщает