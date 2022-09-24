Россиянам рассказали, как будет проходить мобилизация в строительной отрасли

Минстрой рассказал, как будет проводиться частичная мобилизация в строительной отрасли. Она будет проходить в общем порядке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Минстрой рассказал, как будет проводиться частичная мобилизация в строительной отрасли. Она будет проходить в общем порядке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Для ситуаций, когда специалисты определенных строительных профессий будут нужны для восстановления территорий, уже налаживается механизм их точечного привлечения.

«Во взаимодействии с образовательными организациями, а также с коллегами из дружественных стран оперативно решаются точечные запросы на специалистов определенных профессий. Организована работа по переподготовке кадров и повышению квалификации специалистов, что позволяет своевременно осуществлять подготовку работников необходимой профессии и компетенции», — говорится в официальном комментарии.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. В российские Вооруженные силы призовут около 300 тысяч резервистов. Для вопросов о частичной мобилизации открыта горячая линия 122.