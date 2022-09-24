Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс о военной службе

Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок к Уголовному кодексу, касающихся военной службы. Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок к Уголовному кодексу, касающихся военной службы. Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» опубликован на официальном портале правовой информации.

В УК вводится новая статья «Мародерство». За преступление будут наказывать лишением свободы на срок от 6 до 15 лет.

За добровольную сдачу в плен грозит от трех до десяти лет. Если военнослужащий впервые совершил преступление и принял меры для своего освобождения, вернулся к месту службы и не совершил в плену преступлений, его могут освободить от ответственности.

За дезертирство или неявку на военную службу по призыву грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Военнослужащие в запасе и призванные на военные сборы будут нести ответственность наряду с контрактниками.

Ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, отказ участвовать в боевых действиях (лишение свободы на срок до 10 лет), сопротивление начальнику по военной службе, нарушение правил службы, утрату военного имущества.

Отягчающим обстоятельством будет считаться, если преступления совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и в период мобилизации или военного положения, в военное время.

Поправки вступают в силу со дня официального опубликования.