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Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации студентам очных и очно-заочных отделений
Мера касается тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые.

Президент России Владимир Путин запретил мобилизовывать студентов, учащихся на очной и очно-заочной форме в организациях среднего профессионального и высшего образования. Глава государства подписал указ, согласно которому этим категориям граждан предоставляется отсрочка от мобилизации, сообщает РИА Новости.

Мера касается тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые.