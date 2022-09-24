Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации студентам очных и очно-заочных отделений
Мера касается тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые.
Президент России Владимир Путин запретил мобилизовывать студентов, учащихся на очной и очно-заочной форме в организациях среднего профессионального и высшего образования. Глава государства подписал указ, согласно которому этим категориям граждан предоставляется отсрочка от мобилизации, сообщает
Мера касается тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые.