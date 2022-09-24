Под Пронском «Лада» после ДТП улетела в кювет

Утром в субботу, 24 сентября, недалеко от Пронска столкнулись Lada Xray и Lada Granta. Авария произошла на мокрой дороге, сообщается на сайте ИД «Пресса». Granta ехала в сторону Рязани, вторая легковушка — в сторону Пронска.

Утром в субботу, 24 сентября, недалеко от Пронска столкнулись Lada Xray и Lada Granta. Авария произошла на мокрой дороге, сообщается на сайте ИД «Пресса» . Granta ехала в сторону Рязани, вторая легковушка — в сторону Пронска.

«Уходя от столкновения, вырулил на обочину и улетел в кювет. Мы ехали с женой. Слава Богу, оба целы, сами выбрались из автомобиля», — рассказал водитель LADA Granta.

В другом автомобиле находились водитель и пассажир. Мужчины не пострадали, но машину от удара выбросило на обочину, она опрокинулась. Позже они самостоятельно поставили ее на колеса.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Выясняются подробности случившегося.