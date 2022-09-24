Кадыров предложил отправить в зону спецоперации силовиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России — колоссальный штат сотрудников силовых ведомств на служебном посту, половина которых «снесет любую западную армию». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, прокуратура,
Он добавил, что у России — много ресурсов, особенно военных.
Уклонистов от частичной мобилизации он назвал «дармоедами, лентяями, тунеядцами и иждивенцами». Кадыров уже высказывался в адрес уклонистов.