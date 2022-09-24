Кадыров предложил отправить в зону спецоперации силовиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России — колоссальный штат сотрудников силовых ведомств на служебном посту, половина которых «снесет любую западную армию». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России — колоссальный штат сотрудников силовых ведомств на служебном посту, половина которых «снесет любую западную армию». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, прокуратура, С. К. Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50 процентов сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», — считает Кадыров.

Он добавил, что у России — много ресурсов, особенно военных.

Уклонистов от частичной мобилизации он назвал «дармоедами, лентяями, тунеядцами и иждивенцами». Кадыров уже высказывался в адрес уклонистов.