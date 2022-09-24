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Глава Евросовета поддержал выдачу гуманитарных виз россиянам из-за мобилизации
Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью американскому изданию Politico поддержал предоставление гуманитарного доступа в ЕС россиянам после объявления о частичной мобилизации.

Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью американскому изданию Politico поддержал предоставление гуманитарного доступа в ЕС россиянам после объявления о частичной мобилизации.

«Я согласен с тем, что нам необходимо очень быстро реагировать и проводить координацию, потому что появился новый фактор — частичная мобилизация», — отметил Мишель.

Он считает, что Евросоюз должен «проявить открытость» к тем, кто хочет уехать из России.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Анита Хипер заявила, что комиссия обсуждает со странами Евросоюза вопрос о выдаче виз гражданам России по гуманитарным соображениям после объявления частичной мобилизации.