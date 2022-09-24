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ЕР: Проект о кредитных каникулах для мобилизованных внесен в Госдуму
В частности, речь идет о защите их трудовых прав и дополнительных финансовых гарантиях.

«Единая Россия» внесла законопроекты о кредитных каникулах призванным по мобилизации военнослужащим и поправки в трудовое законодательство, которые обяжут работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт. Об этом сообщил секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Как сообщает сайт ER.ru, первый законопроект гарантирует, что после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.

«Предложенные нами изменения также позволят зачесть период, проведенный на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий», — пояснил он.

Кроме того, дополнительные гарантии получат члены семей таких военнослужащих.

«В частности, преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации. Таких сотрудников работодатель не сможет привлекать к сверхурочной работе и отправлять в командировки без их согласия. Подготовленные нами поправки будут приняты в самое ближайшее время. Аналогичные изменения по сохранению рабочих мест коснутся гражданских служащих», — заключил Андрей Турчак.

Изменения в том числе системно закрепят меры, предусмотренные постановлением Правительства.

По законопроекту о кредитных каникулах призванным по мобилизации военнослужащим также могут быть предложены варианты уменьшения ежемесячного платежа по действующим кредитам на тот же срок.

«Кроме того, в случае гибели мобилизованного военнослужащего произойдет полное или частичное гашение его кредита. Мы должны позаботиться о семьях наших погибших героев, чтобы им не пришлось выплачивать долги. Аналогичное прекращение обязательств по взятым кредитам произойдет и у тех, кто находился на иждивении у военнослужащего на момент его гибели», — сказал Андрей Турчак.

По его словам, вопросы выплаты кредитов — далеко не все, но самые актуальные сегодня.

«Единая Россия» оперативно закрывает эти законодательные пробелы. Сейчас наша задача — предоставить максимально возможную защиту мобилизованным их семьям. И мы продолжим эту работу", — резюмировал секретарь Генсовета партии.

Помимо этого, партия готова внести изменения в законодательство, если банки не прислушаются к рекомендациям ЦБ по введению «кредитных каникул» для мобилизованных граждан. Это даст возможность поддержать мобилизованных граждан и их семьи, позволит не допустить негативных последствий из-за невозможности своевременно произвести выплаты по ипотеке и другим кредитам.