ЕР: Проект о кредитных каникулах для мобилизованных внесен в Госдуму

«Единая Россия» внесла законопроекты о кредитных каникулах призванным по мобилизации военнослужащим и поправки в трудовое законодательство, которые обяжут работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт. Об этом сообщил секретарь Генсовета Андрей Турчак.
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«Предложенные нами изменения также позволят зачесть период, проведенный на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий», — пояснил он.
Кроме того, дополнительные гарантии получат члены семей таких военнослужащих.
«В частности, преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации. Таких сотрудников работодатель не сможет привлекать к сверхурочной работе и отправлять в командировки без их согласия. Подготовленные нами поправки будут приняты в самое ближайшее время. Аналогичные изменения по сохранению рабочих мест коснутся гражданских служащих», — заключил Андрей Турчак.
Изменения в том числе системно закрепят меры, предусмотренные постановлением Правительства.
По законопроекту о кредитных каникулах призванным по мобилизации военнослужащим также могут быть предложены варианты уменьшения ежемесячного платежа по действующим кредитам на тот же срок.
«Кроме того, в случае гибели мобилизованного военнослужащего произойдет полное или частичное гашение его кредита. Мы должны позаботиться о семьях наших погибших героев, чтобы им не пришлось выплачивать долги. Аналогичное прекращение обязательств по взятым кредитам произойдет и у тех, кто находился на иждивении у военнослужащего на момент его гибели», — сказал Андрей Турчак.
По его словам, вопросы выплаты кредитов — далеко не все, но самые актуальные сегодня.
«Единая Россия» оперативно закрывает эти законодательные пробелы. Сейчас наша задача — предоставить максимально возможную защиту мобилизованным их семьям. И мы продолжим эту работу", — резюмировал секретарь Генсовета партии.
Помимо этого, партия готова внести изменения в законодательство, если банки не прислушаются к рекомендациям ЦБ по введению «кредитных каникул» для мобилизованных граждан. Это даст возможность поддержать мобилизованных граждан и их семьи, позволит не допустить негативных последствий из-за невозможности своевременно произвести выплаты по ипотеке и другим кредитам.