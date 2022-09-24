Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 24
11°
Вск, 25
Пнд, 26
11°
ЦБ USD 58.1 -1.73 24/09
ЦБ EUR 56.48 -2.46 24/09
Нал. USD 63.02 / 66.5 24/09 08:02
Нал. EUR 63.01 / 64.8 24/09 11:35
Новости
Публикации
Как в рязанских школах будет работать запрет мобильных телефонов на ур...
С 1 сентября 2022 года Минпросвещения России запретило...
3 часа назад
508
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
20 сентября 10:50
3 698
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
10 690
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
12 386
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Директора и учителя рязанских школ рассказали, как реализуется запрет мобильных на уроках
С 1 сентября этого года Минпросвещения России запретило пользоваться мобильными телефонами на уроках в школах. В ведомстве считают, что устройства отвлекают детей от учебного процесса и вредят их здоровью.

С 1 сентября этого года Минпросвещения России запретило пользоваться мобильными телефонами на уроках в школах. В ведомстве считают, что устройства отвлекают детей от учебного процесса и вредят их здоровью. Поэтому все телефоны будут сдаваться перед уроками учителям, а на перемене ученики могут спокойно выходить на связь.

Однако запрет не будет распространяться на детей, которым необходимо иметь мобильное устройство по показаниям врача — например, для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма. Также школа не имеет право забирать телефон у ребенка на хранение, если родители против этого.

Журналист РЗН. Инфо решил узнать у директоров школ, как будет реализовываться этот запрет, и что думают родители, учителя, дети и психологи.

Материал об этом читайте в разделе «Публикации».