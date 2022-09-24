Директора и учителя рязанских школ рассказали, как реализуется запрет мобильных на уроках

С 1 сентября этого года Минпросвещения России запретило пользоваться мобильными телефонами на уроках в школах. В ведомстве считают, что устройства отвлекают детей от учебного процесса и вредят их здоровью.

С 1 сентября этого года Минпросвещения России запретило пользоваться мобильными телефонами на уроках в школах. В ведомстве считают, что устройства отвлекают детей от учебного процесса и вредят их здоровью. Поэтому все телефоны будут сдаваться перед уроками учителям, а на перемене ученики могут спокойно выходить на связь.

Однако запрет не будет распространяться на детей, которым необходимо иметь мобильное устройство по показаниям врача — например, для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма. Также школа не имеет право забирать телефон у ребенка на хранение, если родители против этого.

Журналист РЗН. Инфо решил узнать у директоров школ, как будет реализовываться этот запрет, и что думают родители, учителя, дети и психологи.

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