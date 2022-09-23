Жители Московского района нашли в лесополосе гниющую свалку рыбных отходов

В настоящее время ведется работа по установлению виновного лица и привлечению его к ответственности.

Жители Московского района нашли в лесополосе гниющую свалку рыбных отходов. Об этом сообщил телеканал ТКР .

В начале сентября около реки Плетенка местная жительница, выгуливающая собаку, заметила более 20 мешков с рыбьими головами и хвостами.

«У многих собаки уже искупались в данном продукте. На сегодняшний день уже кто-то из собак отравился», — рассказала женщина.

Рязанка обратилась в рязанскую межрайонную охранную прокуратуру, а оттуда информацию передали в региональное управление Россельхознадзора.

В ведомстве рассказали, что специалисты установили акт незаконной свалки и нашли этикетки от продукции. В настоящее время ведется работа по установлению виновного лица и привлечению его к ответственности.

Убирать свалку будут специалисты государственного ветеринарного надзора.