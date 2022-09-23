В Запорожской области вооруженные силы Украины пытаются уничтожить избирательный участок

В селе Балки зафиксированы шесть артиллерийских ударов.

В Запорожской области вооруженные силы Украины пытаются уничтожить избирательный участок. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию Энергодара.

Инциденты произошли в селе Балки. В ВГА отметили, что зафиксированы шесть артиллерийских ударов. «Националисты, предварительно, ведут огонь из американского 155-мм гаубичного вооружения», — указали в администрации.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших уточняется. По информации ВГА, есть риск дальнейших обстрелов населенного пункта. Отмечается, что экстренные службы при первой возможности уточнят степень разрушений гражданской инфраструктуры.