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В Узбекистане приостановили прием карт российской платежной системы «Мир»
Причина — «необходимые технические процедуры».

В Узбекистане приостановили прием карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу процессингового центра Uzcard.

«Единый общереспубликанский процессинговый центр в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard с 9:00 (7:00 по Москве) 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт „Мир“ в инфраструктуре ПС Uzcard и работу кобейджинговых карт Uzcard — „Мир“ за рубежом», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что кобейджинговые карты Uzcard — «Мир» на территории Узбекистана продолжают работу в штатном режиме. В марте процессинговый сервис уже сообщал о приостановке приема карт «Мир» из-за технических работ, однако позже обслуживание восстановили.