В Томске женщину осудили за убийство из-за алкоголя

В Томске женщину осудили за убийство из-за алкоголя. Об этом сообщила « Комсомольская правда » со ссылкой на прокуратуру Томской области.

Инцидент произошел в декабре 2021 года.

Томичка выпивала в компании приятелей. Спустя некоторое время она заподозрила хозяйку в том, что та скрыла алкоголь, и начала избивать женщину. При этом нападавшая попросила знакомого снимать происходящее на телефон.

Во время конфликта обвиняемая ударила потерпевшую ножом в грудь. От ранения 29-летняя женщина умерла на месте.

Кировский райсуд Томска признал 35-летнюю томичку виновной в убийстве. Ее приговорили к восьми годам колонии.