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В старожиловской школе подростки второй раз за год серьезно избили ребенка
Подробности инцидента РЗН. инфо рассказала мать пострадавшего.

В старожиловской школе подростки избили 11-летнего ребенка. Подробности инцидента РЗН. инфо рассказала мать мальчика.

Женщина рассказала, что все произошло 17 сентября, когда ее сын вместе с другом пошел играть в футбол.

«У моего ребенка в руках была бутылка кваса, а в кармане конфеты. К ним подошли подростки, они были на год-два старше, и попросили попить, но получили отказ. В итоге один из них подбежал к сыну и вытащил у него из кармана конфеты. После этого мой сын догнал его и забрал их обратно. Во время потасовки дебошир перекинул сына через себя на кирпичи. После чего они убежали», — поделилась собеседница.

По словам рязанки, у 11-летнего сына диагностировали два перелома со смещением. Она предоставила редакции медицинские справки.

После инцидента женщина написала заявление в полицию.

Собеседница добавила, что приходила в школу, чтобы пообщаться с руководством, «но директор так и не вышел».

«Родители двух подростков, которые затеяли драку, пытались договориться со мной и предлагали денежные средства, чтобы я забрала заявление из полиции. Но я этого делать не собираюсь», — заявила мать пострадавшего.

Она подчеркнула, что данный инцидент не единственный. По ее словам, в мае текущего года один из зачинщиков драки избил третьеклассника на территории школы и на него написали заявление в полицию.

Напомним, в мае 2022 года в старожиловской школе пятиклассники избили 10-летнего ребенка. Мальчик получил травмы.