В Спасском районе у местных жителей нашли марихуану

Против рязанцев возбудили уголовные дела по части 1 и части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в значительном и крупном размерах»).

В Спасском районе у местных жителей нашли марихуану. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В селе Кутуково полицейские задержали двух местных жителей, причастных к незаконному обороту наркотиков.

У 35-летнего мужичины в сарае нашли коробку, оборудованную светоотражающим материалом и электричеством, в которой он выращивал коноплю. В спальне дома оперативники нашли 157 граммов марихуаны и банку с сыпучим веществом, предположительно — порохом.

У 48-летнего жителя села дома нашли 13 граммов марихуаны.

Против рязанцев возбудили уголовные дела по части 1 и части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в значительном и крупном размерах»).