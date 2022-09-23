В Сасовском районе пропала 58-летняя Наталья Оноприенко

Женщина пропала 20 сентября, в деревне Темгенево Сасовского района.

В Рязанской области пропала 58-летняя женщина. Ориентировку на поиск Натальи Оноприенко в пятницу, 23 сентября, опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Женщина пропала 20 сентября, в деревне Темгенево Сасовского района. С тех пор ее местоположение неизвестно.

Наталья Оноприенко имеет рост 165 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые с проседью волосы и серо-зеленые глаза. В день пропажи была одета в серо-зеленую ветровку и темно-коричневые брюки.

Женщина нуждается в медицинской помощи.

Просьба всех, кто располагает информацией о пропавшей, сообщить по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.