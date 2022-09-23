В Сасове остановили пьяного водителя на «ВАЗ»

Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Сасове остановили нетрезвого водителя «ВАЗ». Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Нарушителя задержали вблизи дома № 7 по улице Островитянова. Сотрудники ДПС остановили «ВАЗ» для проверки документов водителя и обнаружили, что тот нетрезв. Алкотестер показал 0,936 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством и составили на него административные материалы. Теперь нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.