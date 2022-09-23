В Сасове мужчина чуть не убил сожительницу поленом

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

В Сасове мужчина чуть не убил сожительницу поленом. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В отделение вневедомственной охраны поступила информация, что в селе Саблино между сожителями произошел конфликт. Женщина сообщила, что сожитель угрожал ее убить поленом.

Сотрудники Росгвардии по ориентировке задержали 39-летнего мужчину на одной из улиц Сасова. Его передали сотрудникам полиции.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).