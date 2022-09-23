В Рязани задержали двух мужчин, объявленных в федеральный розыск

Мужчин доставили в отделения полиции для дальнейших разбирательств.

В Рязани задержали двух мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В четверг, 22 сентября, в районе площади Победы полицейские остановили для проверки документов 27-летнего жителя Курска. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске в связи с расследованием уголовного дела по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Также в Советском районе полицейские задержали 32-летнего рязанца, который разыскивался за кражу.

Мужчин доставили в отделения полиции для дальнейших разбирательств.