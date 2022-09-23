В Рязани установят новый светофор за шесть миллионов рублей
Объект появится на улице Спортивной.
В Рязани установят новый светофор за шесть миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Объект появится на улице Спортивной, на съезде к стадиону ЦСК.
Управление благоустройства города выделило на работы 6 млн 35 тысяч 50 рублей. Подрядчик заменит старые светофорные объекты и установит новый — он будет регулировать заезд и выезд на улицу Спортивную. Кроме того, на повороте к стадиону появится второй пешеходный переход.
Установить планируют до 25 ноября 2022 года.