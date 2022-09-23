В Рязани пропала 85-летняя Раиса Джумаева
Местонахождение женщины неизвестно с пятницы, 23 сентября.
В Рязани пропала 85-летняя Раиса Джумаева (Канаева). Об этом сообщил
Местонахождение женщины неизвестно с пятницы, 23 сентября.
Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, крашенные рыжие волосы с проседью, серые глаза.
Женщина была одета в бежевое тканевое пальто с капюшоном, черные брюки и синюю шапку. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.
Отмечается, что Раиса Джумаева пропадала в 2022 году. Ее нашли живой.
Тех, кто что-то знает о местонахождении женщины, просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.