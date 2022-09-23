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В Рязани пропала 85-летняя Раиса Джумаева
Местонахождение женщины неизвестно с пятницы, 23 сентября.

В Рязани пропала 85-летняя Раиса Джумаева (Канаева). Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Местонахождение женщины неизвестно с пятницы, 23 сентября.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, крашенные рыжие волосы с проседью, серые глаза.

Женщина была одета в бежевое тканевое пальто с капюшоном, черные брюки и синюю шапку. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Отмечается, что Раиса Джумаева пропадала в 2022 году. Ее нашли живой.

Тех, кто что-то знает о местонахождении женщины, просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.