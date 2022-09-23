В Рязани покажут турецкий фильм «Берген»

Премьера фильма состоится 29 сентября в кинотеатре «Люксор».

В Рязани покажут турецкий фильм «Берген». Это биографический фильм о девушке, ставшей известной певицей эстрады в 80-х годах.

Берген родилась в 1959 году в Мерсине и была младшим ребенком в семье из семи детей. Развод родителей кардинально поменял ее жизнь. Живя в Анкаре, у нее не было никого, кроме матери, а отсутствие отца создавало в ней глубокую пустоту. Она поступила в консерваторию, уехала в Анкару и стала звездой в местном клубе Feyman Club. Однако из-за контрактов, заключенных по условиям того времени, Берген уехала со своей матерью в Адану, чтобы некоторое время поработать. Там она встретила Халиса Озгюра, вышла за него замуж, после чего ее жизнь превратилась в настоящий ад. Результатом постоянного рукоприкладства и насилия стала вылитая ей в лицо кислота, которая навсегда обезобразила ее правый глаз. Тем не менее, Берген вернулась на сцену, стала одной из самых известных певиц Турции.

Премьера фильма состоится 29 сентября в кинотеатре «Люксор».

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