В России зафиксировали два новых случая поджога военкоматов

Инциденты произошли в Амурской области и Хабаровском крае.

В России зафиксировали два новых случая поджога военкоматов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT .

В городе Свободный Амурской области неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в здание комиссариата. Об этом в полицию рассказал сторож. Бутылка упала на асфальт и загорелась. Отмечается, что пострадавших нет — огонь повредил фасад здания.

В Хабаровском крае, на Узловой, емкости с неизвестной жидкостью заложили между решетками: на окна кабинетов начальника отдела по мобилизации и хранения статистической документации. После этого бутылки подожгли. «Стекла лопнули, но пожар быстро потушили сами сотрудники военкомата», — указано в публикации. Документы не пострадали. На месте нашли две 0,7-литровые бутылки из-под пива и девять спичек. Поджигателей ищут.