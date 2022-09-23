В Пителине проводили военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации

В учебные центры отправили 12 пителинцев, имеющих необходимые военные специальности, рассказал глава районной администрации Андрей Гаврилов.

В поселке Пителин проводили горожан, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщило ИД «Пресса».

Так, в учебные центры из поселка отправились 12 пителинцев. По словам главы администрации Пителинского района Андрея Гаврилова, это жители сельских поселений, имеющих необходимые военные специальности.

«После того, как Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации граждан, пителинцы не остались в стороне от нее. Сегодня мы провожаем на сборы в учебный центр 12 наших парней. Это жители райцентра и сельских поселений, имеющих необходимые военные специальности. Повестки ребята получили накануне. Вручали их работники местных администраций — специалисты по воинскому учету. Проводить ребят собрались сотни пителинцев. Верим, что они будут достойными продолжателями дела наших отцов и дедов, которые в годы Великой Отечественной войны защищали независимость нашей Родины», — сказал Гаврилов.