Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
17°
Сбт, 24
12°
Вск, 25
ЦБ USD 59.83 -1.04 23/09
ЦБ EUR 58.94 -1.27 23/09
Нал. USD 63.81 / 61.09 23/09 14:00
Нал. EUR 63.11 / 59.88 23/09 14:50
Новости
Публикации
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
20 сентября 10:50
2 824
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
10 003
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
11 697
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
16 878
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Пителине проводили военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации
В учебные центры отправили 12 пителинцев, имеющих необходимые военные специальности, рассказал глава районной администрации Андрей Гаврилов.

В поселке Пителин проводили горожан, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщило ИД «Пресса».

Так, в учебные центры из поселка отправились 12 пителинцев. По словам главы администрации Пителинского района Андрея Гаврилова, это жители сельских поселений, имеющих необходимые военные специальности.

«После того, как Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации граждан, пителинцы не остались в стороне от нее. Сегодня мы провожаем на сборы в учебный центр 12 наших парней. Это жители райцентра и сельских поселений, имеющих необходимые военные специальности. Повестки ребята получили накануне. Вручали их работники местных администраций — специалисты по воинскому учету. Проводить ребят собрались сотни пителинцев. Верим, что они будут достойными продолжателями дела наших отцов и дедов, которые в годы Великой Отечественной войны защищали независимость нашей Родины», — сказал Гаврилов.