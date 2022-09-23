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В ЛДНР и Запорожской областях начался референдум о вхождении в состав России
Жителям регионов предлагают проголосовать за выход из состава Украины и вхождение в состав Российской Федерации.

В ЛДНР и Запорожской областях начался референдум о вхождении в состав России. Об этом пишет РИА Новости.

Референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Голосование началось в 08:00 по московскому времени.

Жителям регионов предлагают проголосовать за выход из состава Украины и вхождение в состав Российской Федерации.

Все силовые службы ЛДНР и Запорожской области переведены на усиленное круглосуточное дежурство. Власти не исключают попытку Киева проведения провокаций для срыва голосования.

Также референдум пройдет на территории Херсонской области.