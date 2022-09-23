В ЛДНР и Запорожской областях начался референдум о вхождении в состав России
Жителям регионов предлагают проголосовать за выход из состава Украины и вхождение в состав Российской Федерации.
В ЛДНР и Запорожской областях начался референдум о вхождении в состав России. Об этом пишет
Референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Голосование началось в 08:00 по московскому времени.
Жителям регионов предлагают проголосовать за выход из состава Украины и вхождение в состав Российской Федерации.
Все силовые службы ЛДНР и Запорожской области переведены на усиленное круглосуточное дежурство. Власти не исключают попытку Киева проведения провокаций для срыва голосования.
Также референдум пройдет на территории Херсонской области.