В ЛДНР и Запорожской областях начался референдум о вхождении в состав России

Жителям регионов предлагают проголосовать за выход из состава Украины и вхождение в состав Российской Федерации.

В ЛДНР и Запорожской областях начался референдум о вхождении в состав России. Об этом пишет РИА Новости .

Референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Голосование началось в 08:00 по московскому времени.

Жителям регионов предлагают проголосовать за выход из состава Украины и вхождение в состав Российской Федерации.

Все силовые службы ЛДНР и Запорожской области переведены на усиленное круглосуточное дежурство. Власти не исключают попытку Киева проведения провокаций для срыва голосования.

Также референдум пройдет на территории Херсонской области.