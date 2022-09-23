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В Екатеринбурге на кладбище нашли обожженный труп мужчины
Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 11 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

В Екатеринбурге на кладбище нашли обожженный труп мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

18 сентября на Никольском городском кладбище нашли тело 46-летнего местного жителя со следами побоев и ожогами.

По «горячим следам» оперативники задержали бездомного 39-летнего мужчину. Он признался в преступлении и рассказал, что днем 17 сентября вместе с потерпевшим распивал на кладбище алкоголь. Во время конфликта злоумышленник сильно избил мужчину, а когда он перестал подавать признаки жизни, облил его спиртом и поджег.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 11 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.