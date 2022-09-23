Умер российский режиссер Владимир Краснопольский
В соавторстве с Валерием Усковым он снял фильмы «Вечный зов», «Тени исчезают в полдень» и другие.
Умер российский режиссер Владимир Краснопольский. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.
Режиссер известен совместной работой с Валерием Усковым. Самые известные фильмы, снятые в соавторстве: «Вечный зов», «Тени исчезают в полдень», «Отец и сын», «Две судьбы».
В 1983 году Краснопольского удостоили звания народного артиста РСФСР.
Режиссеру было 89 лет.