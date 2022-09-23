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В случае смерти или ранения участникам спецоперации на Донбассе спишут кредиты
Военнослужащим предоставят льготный период, в течение которого размер платежей по кредиту уменьшат, либо отменят.

В случае смерти или ранения участникам спецоперации на Донбассе спишут кредиты. Документ на рассмотрение внесли сенаторы Совета Федерации.

Зампредседателя Совфеда Николай Журавлев рассказал, что военнослужащим предоставят льготный период, в течение которого размер платежей по кредиту уменьшат, либо отменят. Этот период будет определять сам заемщик.

Также сообщается, что в случае гибели или ранения участника спецоперации, его кредит аннулируют. Правило распространят и на лиц, которые находятся на иждивении военнослужащего.