Студентов-заочников в России могут мобилизовать

Соответствующую информацию опубликовали на правительственном портале Объясняем. рф в пятницу, 23 сентября.

Студентов-заочников в России могут мобилизовать. Соответствующую информацию опубликовали на правительственном портале Объясняем.рф в пятницу, 23 сентября.

Уточняется, что студенты очного отделения под мобилизацию не попадают, А студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии.

Напомним, 21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. В Минобороны уточнили категории граждан, не попадающих под мобилизацию.