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Сергея Ченкина назначили прокурором Шиловского района
Ранее он занимал должность прокурора Старожиловского района.

Сергея Ченкина назначили прокурором Шиловского района. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Старшего советника юстиции Сергея Ченкина назначили на должность прокурора района приказом генпрокурора России от 12 сентября 2022 года. Ранее он занимал должность прокурора Старожиловского района.

Ченкин родился в 1976 году в Рязани. В 2003 году окончил РГУ имени Есенина по специальности «Юриспруденция и политология». Имеет два высших образования.

Он работал помощником прокурора Кадомского района, а далее в прокуратурах Рязанской области, Рязанского района и Советского района Рязани.