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Рязанка Полина Мисюрева завоевала кубок России по универсальному бою

С 16 по 20 сентября 2022 года в Нижнем Новгороде прошли соревнования кубка России по универсальному бою. Более 300 спортсменов из 28 регионов приняли участие в боях по дисциплине «универсальный бой «Лайт» и «универсальный бой» (классика).

В «классике» в весовой категории до 48 килограммов победительницей Кубка России стала Полина Мисюрева, курсантка Рязанского гвардейского высшего Воздушно-десантного командного училища имени Маргелова. Спортсменка учится в МБУ СШОР «Юпитер» и тренируется у тренера высшей категории Сергея Полосина и заслуженного тренера России Николая Никитина.

В Воронеже с 7 по 10 октября пройдут всероссийские соревнования по универсальному бою среди мужчин и женщин, юношей и девушек 12-17 лет. От Рязанского региона в турнире примут участие спортсмены РГВВДКУ (СШОР «Юпитер» и ДЮСШ «Витязь» села Поляны).