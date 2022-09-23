В Рязанской области 24 сентября ожидается сильный дождь

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В Рязанской области ожидается сильный дождь. Соответствующее метеопредупреждение в субботу, 24 сентября, опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

Ночью температура воздуха составит +7…+12 градусов. Днем столбик термометра покажет отметку +8…+13 градусов.

При этом в регионе ожидается очень сильный дождь. Ветер северный, порывами 6-11 метров в секунду. При дожде — до 13-18 метров в секунду.