Россиян предупредили об уловках мошенников, которые активизировались на фоне частичной мобилизации

Злоумышленники предлагают россиянам быстро сделать визу или вид на жительство в другую страну, купить фальшивые медицинские справки или вычеркнуть родственника из списка призывников.

В России активизировались мошенники на фоне частичной мобилизации. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщил банк «Открытие».

Злоумышленники предлагают россиянам быстро сделать визу или вид на жительство в другую страну, купить фальшивые медицинские справки или вычеркнуть родственника из списка призывников.

В банке порекомендовали не отвечать на звонки незнакомцев, установить определитель номера, проверять информацию и переводить деньги только проверенным лицам. Особенно важно никому не сообщать паспортные данные или данные карт.