Правительство России проиндексирует тарифы на ЖКХ c 1 декабря

Изначально повышение цен было запланировано на 1 июля 2023 года.

Правительство России проиндексирует тарифы на ЖКХ c 1 декабря 2022 года. Ранее повышение цен было запланировано на 1 июля 2023 года, сообщил « Интерфакс » со ссылкой на Минэкономразвития.

Отмечается, что изменится стоимость тарифов на горячую и холодную воду, тепло, газ, электроэнергию и ТКО.

«Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что индексация цен на газ и для населения, и для промышленности составит 8,5%. Индексация тарифов для сетевых компаний — 9%. Цены на тарифы на электроэнергию для населения также увеличатся на 9%.

Следующая индексация запланирована на 1 июля 2024 года.