Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
16°
Сбт, 24
11°
Вск, 25
ЦБ USD 58.1 -1.73 24/09
ЦБ EUR 56.48 -2.46 24/09
Нал. USD 63.01 / 67.92 23/09 18:20
Нал. EUR 62.5 / 64.8 23/09 18:31
Новости
Публикации
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
20 сентября 10:50
2 980
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
10 123
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
11 814
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
17 001
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Погибший в ДТП в Александро-Невском районе водитель военной техники был атаманом из Сочи
Мужчина уснул за рулем автомобиля.

В Рязанской области в ДТП погиб казак из Сочи Павел Селиванов. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Авария случилась накануне в четверг, 22 сентября, на трассе М6 в Александро-Невском районе между военным «КамАзом» и фурой Mercedes-Benz. Как стало известно, за рулем военного автомобиля был 50-летний казак из Сочи Павел Селиванов. Он уснул за рулем, после чего машина столкнулась с фурой.

Казак погиб на месте, а 38-летнего водителя второго автомобиля госпитализировали в ближайшую больницу.

Уточняется, что Селиванов был атаманом отделения «Союза казаков-воинов России». Недавно он сам решил поучаствовать в спецоперации. Записался в армию, получил звание рядового, его отправили перегонять колонну военных КАМАЗов по трассе «Москва — Астрахань».