Погибший в ДТП в Александро-Невском районе водитель военной техники был атаманом из Сочи

Мужчина уснул за рулем автомобиля.

В Рязанской области в ДТП погиб казак из Сочи Павел Селиванов. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Авария случилась накануне в четверг, 22 сентября, на трассе М6 в Александро-Невском районе между военным «КамАзом» и фурой Mercedes-Benz. Как стало известно, за рулем военного автомобиля был 50-летний казак из Сочи Павел Селиванов. Он уснул за рулем, после чего машина столкнулась с фурой.

Казак погиб на месте, а 38-летнего водителя второго автомобиля госпитализировали в ближайшую больницу.

Уточняется, что Селиванов был атаманом отделения «Союза казаков-воинов России». Недавно он сам решил поучаствовать в спецоперации. Записался в армию, получил звание рядового, его отправили перегонять колонну военных КАМАЗов по трассе «Москва — Астрахань».