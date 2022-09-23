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Москвич спрятал тело сожительницы в ковер и полгода хранил на балконе
Пара жила вместе около десяти лет.

В Москве 45-летний мужчина полгода хранил тело своей 87-летней сожительницы, завернутое в ковер, на балконе. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщило РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Труп обнаружили 21 сентября в одной из квартире по улице Ангарской. Тело пожилой женщины было завернуто в ковер и лежало на балконе. Все это время в квартире находился ее сожитель.

Известно, что пара жила вместе около десяти лет. В апреле текущего года женщина скончалась, а мужчина завернул труп в ковер и положил на балконе. Полицейские не обнаружили на теле признаков насильственной смерти.

Мужчину задержали на время проверки. Судмедэксперты установят точную причину смерти.