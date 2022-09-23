Мобилизация в Рязанской области будет продолжаться до особого распоряжения

Об этом заявил военком Пронского и Старожиловского районов Евгений Антонов.

Мобилизация в Рязанской области будет продолжаться до особого распоряжения. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщил военком Пронского и Старожиловского районов Евгений Антонов, передало ИД «Пресса».

Он также рассказал, что военнослужащих, призванных во время частичной мобилизации, отправили в учебный центр.

«В воинской части ребята пройдут боевую подготовку, прежде чем приступить к выполнению задач, поставленных командованием. Проводить мобилизацию помогают наши помощники, закрепленные за военкоматом, и главы местных поселений. Кстати, многие организационные вопросы главы взвалили на свои плечи поздним вечером 21 сентября и вместе с нами работали всю ночь», — рассказал Антонов.