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Касимовца осудят за угрозу убийством

Заместителем Касимовского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК Р. Ф. Расследование данного уголовного дела проводилось дознавателями МО МВД России «Касимовский».

По версии следствия, гражданин Ш. в августе 2022 года по просьбе соседки пришел к последней в квартиру для проведения ремонта сантехнического оборудования в связи с протеканием воды. Во время работы сантехник употреблял алкогольные напитки. Через некоторое время в квартиру поднялись соседи с нижнего этажа, высказывая недовольства по поводу протечки, тогда мужчина в связи с внезапно возникшей неприязнью схватил кухонный нож и высказал в отношении соседа угрозу убийством, при этом убивать его не хотел.

Уголовное дело направлено в Касимовский районный суд для рассмотрения по существу.