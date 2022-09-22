Володин: частичная мобилизация не коснется 99% мобилизованного ресурса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на вопросы россиян, которые касаются частичной мобилизации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на вопросы россиян, которые касаются частичной мобилизации. Об этом в четверг, 22 сентября, он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, частичную мобилизацию в России ввели из-за того, что линия боевого соприкосновения России и Украины составляет более 1000 километров.

«Сегодня против наших солдат и офицеров воюют не только вооружённые нацистские формирования, но и силы НАТО: на Украине натовские инструкторы, натовские наемники, натовские техника, вооружение, боеприпасы. Линия боевого соприкосновения составляет более 1000 километров. Для понимания: во время Великой Отечественной войны для освобождения украинских территорий от фашистов действовало 4 фронта. Очевидно, необходимо увеличивать численность наших Вооруженных Сил», — написал Володин.

Он также уточнил, что частичная мобилизация касается лишь тех, кто отслужил, имеет боевой опыт и востребованную военно-учетную специальность. При этом добровольцы и бойцы Донбасса будут иметь такой же правовой статус, как и военнослужащие России.

«Она не коснется 99% мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и так далее», — заявил председатель Госдумы.

Для мобилизованных граждан будут действовать кредитные каникулы и сохранятся все трудовые гарантии.

В частичной мобилизации могут участвовать и депутаты, которые подходят под требования.