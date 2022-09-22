В Тюмени умерла старейшая в России участница Великой Отечественной войны

Александре Чебаненко было 105 лет.

В Тюмени умерла старейшая в России участница Великой Отечественной войны Александра Чебаненко. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Александра Чебаненко родилась в марте 1917 года. 26 июня 1941 года она вступила в Красную Армию. На фронте она была тяжело ранена. Ее наградили орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За отвагу».

После войны она работала на севере Тюменской области. Последние годы она жила в Тюмени.

«Не стало старейшей в России участницы Великой Отечественной войны Александры Васильевны Чебаненко. Ветеран скончалась сегодня ночью в больнице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александры Васильевны», — написал губернатор Тюменской области.