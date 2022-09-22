В Рыбновском районе назначили новую главу администрации

На пост избрали Елену Минкову.

В Рыбновском районе назначили новую главу администрации. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Администрацией будет руководить Елена Минкова. За ее назначение единогласно проголосовали депутаты райдумы в четверг, 22 сентября. Срок ее полномочий — пять лет. Минкова приступит к обязанностям 23 сентября.

Ранее чиновница была заместителем главы администрации района по экономическому развитию.

В течение девяти месяцев исполняющей обязанности являлась Марина Лысаковская.