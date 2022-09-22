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В Рязани в ДТП попали четыре автомобиля
Авария произошла на улице Интернациональной.

В Рязани произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Об этом сообщил Telegram-канал «аТипичная Рязань».

Авария произошла на улице Интернациональной, в районе поворота на ОКБ. В публикации указано, что между собой столкнулись четыре легковушки. Отмечается, что из-за аварии перекрыта дорога.

В региональном управлении МВД уточнили, что в ДТП обошлось без пострадавших. По факту аварии проводится проверка.

Фото: аТипичная Рязань