В Рязани в ДТП попали четыре автомобиля

Авария произошла на улице Интернациональной.

В Рязани произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Об этом сообщил Telegram-канал «аТипичная Рязань».

Авария произошла на улице Интернациональной, в районе поворота на ОКБ. В публикации указано, что между собой столкнулись четыре легковушки. Отмечается, что из-за аварии перекрыта дорога.

В региональном управлении МВД уточнили, что в ДТП обошлось без пострадавших. По факту аварии проводится проверка.

Фото: аТипичная Рязань