В Рязани поймали пьяного мужчину на «Ладе»

Вчера, 21 сентября, в 18.48, наряд Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Рязанской области, следуя по маршруту патрулирования, на улице Новоселов заметил автомобиль «Лада Гранта», который двигался по дороге так, будто водитель не может справиться с управлением машины.

Патрульные остановили этот автомобиль и увидели, что у водителя — 40-летнего жителя рязанской области характерные признаки опьянения. На место вызвали инспекторов ГИБДД, которые провели исследование и установили, что у водителя 0,992 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это более чем в 6 раз превышает допустимое значение.

Сотрудники Госавтоинспекции отстранили мужчину от управления автомобилем и составили административный протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Совершение данного правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.