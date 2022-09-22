В России организовали call-центр по вопросам референдумов в Донбассе

Об этом сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии России.

В России организовали call-центр для жителей Донбасса по вопросам референдумов. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии России.

Теперь жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонских областей, проживающие на территории России, могут обратиться в колл-центр зарубежных избиркомов по вопросам участия в референдумах о вхождении в состав России.

Они могут звонить по номеру 8 (800)200-00-20.