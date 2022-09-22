В Нижнем Новгороде подожгли призывной пункт

Неизвестный кинул «коктейль Молотова» в окно стоматологического кабинета призывного пункта.

В Нижнем Новгороде подожгли призывной пункт. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент случился в среду, 21 сентября, на улице Алеши Пешкова. Там находится военкомат Ленинского и Канавинского районов. Неизвестный кинул «коктейль Молотова» в окно стоматологического кабинета призывного пункта. Там началось возгорание, но пожар быстро потушили.

В результате пожара никто не пострадал.