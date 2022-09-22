В Минтруда предложили увеличить размер МРОТ и прожиточного минимума

Законопроекты внесут в Государственную думу в составе бюджетного пакета.

В Минтруда предложили увеличить размер МРОТ и прожиточного минимума. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 рублей. Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета», — указано в сообщении ведомства.

В министерстве напомнили, что от размера прожиточного минимума зависят размеры соцвыплат. Так, увеличатся пособия для нуждающихся семей с детьми, размеры соцконтракта по некоторым направлениям, а также федеральной и региональной соцдоплат к пенсиям.

«Повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан — семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин», — уточнили в министерстве.