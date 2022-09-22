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В Красноярском крае мать с сыном утонули при опрокидывании лодки

В Красноярском крае опрокинулась лодка «Амур», на борту которой были пять человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Вечером 21 сентября на реке Норильской в Красноярском крае опрокинулось судно «Амур». За бортом оказались пять человек без спасательных жилетов.

Трех мужчин доставили на берег. Спустя несколько часов в воде нашли тело женщины 1971 года рождения. Поиски мужчины 1997 года рождения продолжаются.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ.

Как сообщил Telegram-канал Kras Mash, все пять человек были родственниками, а погибшие оказались матерью и сыном.